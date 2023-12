POL-SI: Streit mit Stichverletzungen - ein 24-Jähriger ist in Untersuchungshaft - #polsiwi

Siegen (ots) - Am heutigen Samstagnachmittag (09.12.2023) hat die Friedensdemo des Runden Tisches der Religionen Siegen in Form eines Aufzuges von Weidenau in die Siegener Innenstadt stattgefunden. Die Veranstalter erwarteten zunächst bis ca. 1000 Teilnehmende. Zum Aufzugsbeginn waren ca. 150 Personen am Startort in Weidenau zugegen; wobei es im weiteren Verlauf ...

