Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Rennradfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Biemenhorst, Birkenallee; Unfallzeit: 11.08.2024, 18.00 Uhr; Am frühen Sonntagabend erlitt ein 61-jähriger Rennradfahrer aus Bocholt bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenallee in Bocholt-Biemenhorst schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er gegen 18.00 Uhr den gemeinsamen Geh- und Radweg in Richtung Dingdener Straße (Westen) befahren. Auf dem gleichen Geh-/Radweg kam ihm eine 36-jähriger Fußgängerin aus Rhede mit einem 3-jährigen Kind entgegen. Beim Vorbeifahren verhakte sich der Rennradlenker mit/an der Handtasche der Fußgängerin, so dass der Bocholter die Kontrolle verlor und stürzte. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Enschede. Die Frau und das Kind blieben unverletzt. Ob die im Westen stehende Sonne mit unfallursächlich war, steht derzeit nicht fest. (mh)

