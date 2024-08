Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Vardingholter Straße;

Unfallzeit: 11.08.2024, 18.55 Uhr;

Ein Schwerverletzter und rund 17.500 Euro Sachschaden. Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Bocholt zugetragen hat. Ein 51-jähriger Mann aus Bocholt hatte mit seinem Pkw die Vardingholter Straße in Fahrtrichtung Burloer Straße befahren. Gegen 18.55 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 50-jährige Bocholter verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. (ms)

