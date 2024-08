POL-PPTR: ++ Folgemeldung zum Kupferdiebstahl in Firma ++

Trier (ots) - Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 8. August, während der Öffnungszeiten eines Geschäfts, in der Aachener Straße in die Lagerräumlichkeiten und versteckte sich dort bis in die Nacht. Gegen 1:15 Uhr wurde sodann durch ihn ein Alarm ausgelöst. Nach eigener Öffnung eines Tores im Lager konnte der Täter unerkannt flüchten. Es liegen derzeit ...

