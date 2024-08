Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl: Unbekannter Täter versteckt sich im Lagerraum

Trier (ots)

Ein bislang unbekannter Täter begab sich am 8. August, während der Öffnungszeiten eines Geschäfts, in der Aachener Straße in die Lagerräumlichkeiten und versteckte sich dort bis in die Nacht. Gegen 1:15 Uhr wurde sodann durch ihn ein Alarm ausgelöst. Nach eigener Öffnung eines Tores im Lager konnte der Täter unerkannt flüchten. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse hinsichtlich des möglichen Diebesgut vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

