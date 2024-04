Polizei Düren

POL-DN: #LEBEN - Weil jeder von uns nur dieses eine hat

Kreis Düren (ots)

Während des Linksrheinischen Qualitätszirkels am Sonntag (28.04.2024) führte die Polizei Düren auch eine Präventionsmaßnahme im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitsarbeit durch. Ziel dieser Maßnahme war und ist die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln der Straßenverkehrsordnung zu halten, um Verkehrsunfälle zu verhindern.

Hierzu wurden Buchstaben mit dem Schriftzug #LEBEN in den Nachmittagsstunden auf der L 218, genau in dem Bereich, in dem sich zuvor die beiden Verkehrsunfälle ereignet hatten (siehe Pressemeldung vom 29.04.2024), aufgestellt. Der Schriftzug steht symbolisch für die Verkehrsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen, mit der sich das Land weiterhin uneingeschränkt zur "Vision Zero" bekennt, welche einzig und allein ein Ziel verfolgt: Reduzierung der Zahl der Verkehrstoten und schwerverletzten Personen. Für Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit können die Buchstaben von den Polizeibehörden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeliehen werden. Die Polizei Düren nutzte den Schriftzug #LEBEN am Wochenende im Rahmen der Verkehrsüberwachungsmaßnahmen des Linksrheinischen Qualitätszirkels, um allen Verkehrsteilnehmern damit nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass vom öffentlichen Straßenverkehr grundsätzlich Gefahren auch für ihre Gesundheit ausgehen. Alle Verkehrsteilnehmer sind daher angehalten, sich an die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung halten, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Gerade Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Rad- und Pedelecfahrer sowie Motorradfahrer sind oft größeren Gefahren ausgesetzt, weil sie im Vergleich zu beispielsweise PKW-Fahrern deutlich ungeschützter sind. Sie tragen dadurch schneller schwere Verletzungen davon. Und bei jeglicher Teilnahme am Straßenverkehr, sei es für Zwecke wie beispielsweise das Zurücklegen eines Weges zur Arbeit oder zur Schule oder auch bei Ausflugsfahrten für das reine Fahrvergnügen, gilt: Sicher ankommen ist das Wichtigste! Aus diesem Grund: #Leben - weil jeder von uns nur dieses eine hat.

