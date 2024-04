POL-DN: Die Polizei Düren zieht Bilanz nach Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Eifel

Hürtgenwald (ots) - Am Sonntagmittag (28.04.2024) kam es auf der L218 zwischen Vossenack und Schmidt zu zwei Unfällen. Ein 52-Jähriger aus Zülpich war gegen 13:30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L218 in Fahrtrichtung Schmidt unterwegs. Nach eigenen Angaben rutschte ihm in einer Kurve das Hinterrad weg. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, er stürzte und rutschte in einen Graben. Durch den Unfall erlitt der 52-Jährige leichte Verletzungen, er ...

mehr