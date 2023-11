Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto überschlägt sich

Fahrer verletzt (08.11.2023)

Vöhrenbach (ots)

Ein die Straße überquerendes Reh ist einem Autofahrer am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler zum Verhängnis geworden. Ein 21-jähriger Renault Laguna Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und musste kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 172 dem Tier ausweichen. Der junge Mann verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und fuhr über die Einmündung hinweg über einen Abhang, wo sich der Renault überschlug. Er kam auf dem Dach im Flußbett der "Breg" zum Liegen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Am Renault entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Es liefen jedoch keine Betriebsmittel aus, weshalb es zu keinen Beeinträchtigungen für die Natur oder Umwelt kam. Das Reh kam unverletzt mit dem Schrecken davon.

