Polizei Düren

POL-DN: Unfall in einer 30er Zone fordert hohen Sachschaden bei fünf Beteiligten

Jülich (ots)

Verkehrsunfall mit 5 Beteiligten - Ein 75 Jahre alter Fahrer aus Titz befuhr am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr in Jülich die Promadenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrer nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem geparkten PKW zusammen und schob zwei PKW aufeinander. Der Fahrer erschrak und riss das Lenkrad nach links. Dabei fuhr der Fahrer gegen einen weiteren PKW. Durch den Aufprall wurde der geparkte PKW zur Seite geschoben. Der PKW-Fahrer verlor dabei vollends die Kontrolle, fuhr gegen eine Hauswand und kam zum Stillstand. Ein aufmerksamer Zeuge kam dem PKW Fahrer zur Hilfe. Der verständigte Rettungsdienst nahm den Fahrer in Augenschein und verbrachte diesen vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 30.000 Euro.

