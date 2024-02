Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Wiesenstraße/ Frau muss Auto ausweichen

Coesfeld (ots)

Eine 56-jährige Coesfelderin musste am Montag (19.02.24) einem Auto an der Wiesenstraße ausweichen. Gegen 17.10 Uhr wollte sie diese am Fußgängerüberweg zur Gartenstraße überqueren. Während sie sich auf der Straße befand, beschleunigte ein unbekannter Autofahrer sein Fahrzeug. Die Frau musste nach vorne springen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Gerichtsring weiter.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW-Kleinwagen mit Coesfelder-Kennzeichen handeln. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell