Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche "Testfahrt" in Niederzier - Die Polizei sucht Zeugen

Niederzier (ots)

Am Freitagabend sorgte eine Dame durch ihr Fahrverhalten bei einer "Testfahrt" für Aufruhr in Niederzier. Ein Streifenwagen musste ihrem Fahrzeug ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Auch Fußgänger brachten sich vor dem Pkw in Sicherheit.

Polizeibeamte, die gegen 17:10 Uhr im Rahmen der Streife auf der Mühlenstraße unterwegs waren, mussten einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, das teilweise die Straße und den Gehweg beanspruchte. Dabei brachten sich auch zwei Fußgänger, ein Mann und eine Frau, in Sicherheit, indem sie sich an eine nahegelegenen Kirchenmauer drückten. Die beiden Fußgänger wiesen die Beamten direkt darauf hin, dass das Fahrzeug zuvor bereits mehrfach mit ähnlicher Fahrweise durch den Ort gefahren sei. Da von dem Fahrzeug eine erhebliche Gefährdung ausging, begaben sich die Beamten sofort in die Fahndung.

Die Polizei konnte das besagte Fahrzeug wenig später in einer Sackgasse, wieder in der Mühlenstraße, feststellen. Bei der Befragung gab die 55-jährige Fahrerin aus Niederzier an, es habe sich um eine Testfahrt gehandelt. Die Beamten beendeten ihre "Testfahrt" und beschlagnahmten den Führerschein der Dame aus Niederzier.

Die Dame machte auf die Beamten einen stark verwirrten Eindruck. Sie wurde aufgrund dessen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Die strafrechtlichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise zur Identifizierung des Mannes und der Frau, die sich zuvor vor dem Fahrzeug in Sicherheit brachten. Aufgrund der sofortigen Fahndung konnten ihre Personalien vor Ort nicht aufgenommen werden. Ihre Aussagen sind jedoch von wesentlicher Bedeutung für das laufende Strafverfahren. Die beiden Fußgänger oder Personen, die wissen, um wen es sich bei den Fußgängern handelte, werden daher gebeten, sich unter der Rufnummer 02421-949-5235 mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell