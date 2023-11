Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Transporters

Woffleben (ots)

Am vergangenen Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Transporter, der auf einem Firmengelände in der Straße Am Sportplatz abgestellt war. Das Fahrzeug konnte in Niedersachsen durch die Polizei sichergestellt werden. Bei dem Firmenfahrzeug handelt es sich um einen weißen Renault Master, an dem polnische Kennzeichentafeln angebracht sind. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer hat den weißen Renault am Mittwoch, zwischen 05.30 Uhr und 8 Uhr, im Bereich Ellrich gesehen? Wem das Fahrzeug in dieser Zeit aufgefallen ist oder wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0285237

