Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchdiebstahl von Kupfer in Firma

Trier (ots)

An dem Wochenende von Freitag, dem 2. August, 17:30 Uhr bis Sonntag, den 4. August, 6:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in der Diedenhofener Straße über ein Dachfenster in eine Firma ein. Die Täter entwendeten aus der dortigen Lagerhalle mehrere Tonnen Kupfer. Das Diebesgut wurde von den Tätern mutmaßlich auch über das Dach aus dem Gebäude geschafft. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Wert. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell