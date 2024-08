Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 7. Nachtragsmeldung: Arbeiten am Schadensort in Kröv auf Morgen vertagt

Kröv (ots)

Am heutigen Tag war der Gutachter an der Einsatzörtlichkeit in Kröv vor Ort, sodass die weitere Planung und Koordinierung der noch anstehenden Arbeiten vor Ort stattfinden konnte.

Bis auf Weiteres werden die Arbeiten, aufgrund derzeit fehlender Spezialgeräte, welche zuerst der Örtlichkeit zugeführt werden müssen, auf Morgen vertagt. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass das Hotel weiter einstürzt. Die Eigensicherung der Einsatzkräfte hat hier höchste Priorität.

Ausgehend von dem Schadensort wird sodann eine Absperrung in einem Radius von 150m eingerichtet.

Bürgerinnen und Bürger in diesem Radius werden gebeten ab Morgen, dem 9. August, 11 Uhr, Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen zu halten, da durch die Arbeiten eine erhöhte Staubbelastung zu erwarten ist. Die Feuerwehr übernimmt dahingehend schon heute die Verteilung von erstellten Flyern in der Bevölkerung.

Wir bitten die Bevölkerung inständig, den Einsatzkräften vor Ort Folge zu leisten.

Zudem empfehlen wir, von einem Aufenthalt im Freien, aufgrund der zu erwartenden hohen Staubbelastung, während der Arbeiten abzusehen.

Für Personen mit Fragen oder Anliegen rund um das Schadensereignis wird bis heute 18 Uhr eine polizeiliche Anlaufstelle, mit Polizeibeamten als persönliche Ansprechpartner, in Kröv in der Weinbrunnenhalle eingerichtet. Die Anlaufstelle wird ebenso in den Folgetagen am Samstag und Sonntag, von 10 - 17 Uhr, in der Weinbrunnenhalle besetzt sein.

Darüber hinaus lädt der Polizeiseelsorger, Hubertus Kesselheim, am Sonntagmorgen, den 11. August, um 9:30 Uhr, alle eingesetzten Kräfte und Bürgerinnen und Bürger aus der Region herzlich zu einem Gottesdienst im Pfarrgarten des Pfarrhauses zum "gemeinsamen Innehalten und Haltgeben" in Kröv ein. Der Gottesdienst wird vom Team der Kirche vor Ort und der Polizeiseelsorge offen gestaltet. Kesselheim betont: "Jeder ist willkommen."

Aufgrund technischer Probleme ist der Upload von dem Flyer sowie der Einladung zum Gottesdienst hier derzeit nicht möglich. Wir verweisen daher auf die Veröffentlichung auf unserem WhatsApp-Kanal unter "Polizeipräsidium Trier".

