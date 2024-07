Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (783) Exhibitionist auf Parkbank - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann trat am Montagabend (22.07.2024) einer Frau im Stadtteil Gostenhof in schamverletzender Weise entgegen. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Die Frau ging gegen 17:00 Uhr über die Brückenstraße in Richtung Willstraße.

Als sie sich auf der Johannisbrücke befand, blickte sie in den darunter befindlichen Wiesengrund. Dort saß ein Mann auf einer Parkbank. Dieser war oberkörperfrei und hatte seine Hose bis zu den Oberschenkeln heruntergezogen.

Als der Mann die Fußgängerin erblickte, manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Die Frau entfernte sich drauf von der Örtlichkeit und verständigte die Polizei. Im Zuge der Absuche konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung: circa 40 - 50 Jahre alt, Halbglatze, sonnengebräunt, graue Hose, oberkörperfrei

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen und bittet um Hinweise. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder die Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Erstellt durch: Maximilian Semlinger

