POL-MFR: (781) Sexuelle Belästigung eines Kindes - Zeugenaufruf

Feuchtwangen (ots) - Am Sonntagnachmittag (21.07.2024) belästigte und begrapschte ein Mann eine Jugendliche in einem Freibad in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach). Der 24-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die 17-Jährige befand sich mit ihrer jüngeren Schwester am Sonntagnachmittag in einem Freibad in Feuchtwangen. Dort fiel ihr gegen 17:30 Uhr eine Gruppe von sechs jungen Männern auf, welche ...

mehr