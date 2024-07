Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (779) Jugendliche in Freibad sexuell belästigt

Feuchtwangen (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.07.2024) belästigte und begrapschte ein Mann eine Jugendliche in einem Freibad in Feuchtwangen (Lkrs. Ansbach). Der 24-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die 17-Jährige befand sich mit ihrer jüngeren Schwester am Sonntagnachmittag in einem Freibad in Feuchtwangen. Dort fiel ihr gegen 17:30 Uhr eine Gruppe von sechs jungen Männern auf, welche anzügliche Bemerkungen gegenüber der Jugendlichen äußerten.

Im weiteren Verlauf folgte ein 24-jähriger Mann der Gruppe, der Jugendlichen an verschiedene Orte des Freibades und begrapschte sie hierbei mehrfach gegen ihren Willen in unsittlicher Weise. Ein unbeteiligter Zeuge bemerkte dies und riet der Jugendlichen den Bademeister zu informieren. Dieser verständigte daraufhin die Polizei.

Der 24-jährige Tatverdächtige konnte vor Ort durch die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Feuchtwangen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell