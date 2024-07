POL-MFR: (777) Radfahrer verstarb nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Lauf a.d.Pegnitz (ots) - Am Samstagnachmittag (20.07.2024) beraubte ein 15-Jähriger ein 13-jähriges Kind unter Vorhalt eines Messers in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den jugendlichen Tatverdächtigen. Ein 13-jähriger Junge befand sich gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Lauf an der Pegnitz. Dort sprach ihn ein zunächst unbekannter Jugendlicher an ...

