POL-MFR: (775) Betrunkener Jugendlicher löste Polizeieinsatz aus

Zirndorf (ots)

Am Freitagabend (19.07.2024) löste ein mit über zwei Promille betrunkener Jugendlicher einen Polizeieinsatz in Zirndorf (Lkrs. Fürth) aus. Der Jugendliche konnte später in einer Gaststätte festgenommen werden, nachdem er Personen mit einem Messer bedrohte.

Gegen 20:15 Uhr teilte ein unbekannter Mann über Notruf mit, dass er eine Person bei einem Brauereifest am Zirndorfer Marktplatz gesehen habe, welcher eine Schußwaffe mit sich führte. Mehrere Streifenbesatzungen begaben sich daraufhin zum Marktplatz, konnten jedoch keinerlei Feststellungen treffen. Zudem ergaben sich aufgrund der Gesprächsführung am Notruf Hinweise, welche Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Inhalts schließen ließen.

Gegen 22:00 Uhr riefen Besucher einer Gaststätte im Kirchenweg die Polizei, da sich dort ein betrunkener junger Mann aufhalten solle, welcher Gäste mit einem Messer bedrohe. Alarmierte Streifenbesatzungen konnten vor Ort einen 17-jährigen Jugendlichen antreffen, welcher mit mehr als zwei Promille alkoholisiert war. Mitarbeiter der Gaststätte hatten das mitgeführte Messer bereits an sich nehmen können.

Der 17-Jährige verweigerte zunächst die Angabe von Personalien, beleidigte die eingesetzten beamten und wehrte sich schließlich derart gegen die vorläufige Festnahme, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem 17-Jährigen auch um den Anrufer handelte, welcher angab angeblich eine Person mit einer Schußwaffe gesehen zu haben.

Der Jugendliche musst in Gewahrsam genommen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Androhung von Straftaten und der Beleidigung ermittelt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe an.

