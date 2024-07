POL-MFR: (772) 27-jähriger Mann durch Fußtritte gegen Kopf schwer verletzt - Zeugenaufruf

Gunzenhausen (ots) - Am Samstagnachmittag (20.07.2024) geriet während einer privaten Grillfeier bei Gunzenhausen (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) eine Garage und ein Wohnhaus in Brand. Eine Person erlitt hierbei Brandverletzungen. Nach bisherigen Ermittlungsstand fand gegen 17:00 Uhr eine private Grillfeier in einem Anwesen im Gunzenhäuser Stadtteil Laubenzedel statt. Hierdurch geriet offenbar ein Plexiglasvordach einer ...

