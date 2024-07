POL-MFR: (770) Raub und gefährliche Körperverletzung - Haftantrag gegen 16-Jährigen

Hersbruck (ots) - Am Freitagnachmittag (19.07.2024) ereignete sich ein tödlicher Badeunfall an einem Baggersee bei Happurg (Lkrs. Nürnberger Land). Ein 85-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Der 85-jährige Mann badete gegen 15:00 Uhr zusammen mit einem 68-jährigen Bekannten in einem Baggersee bei Happurg. Plötzlich erlitt der 85-Jährige einen Hustenanfall und geriet hierdurch unter die ...

