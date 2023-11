PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens +++ Hohe Verluste durch falsche Gewinnversprechen +++ Betrug auf Online-Verkaufsportal +++ Fenster einer Schule beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Neu-Anspach, Neu-Anspach, Donnerstag, 23.11.2023, 05:00 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen lieferte sich ein Pkw in Neu-Anspach eine Verfolgung mit der Polizei und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Einer Streife der Polizeistation Usingen war gegen 05:00 Uhr ein Pkw in der Innenstadt von Neu-Anspach aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, flüchtete dieser. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit raste der Pkw durch Neu-Anspach in Richtung Wehrheim. Aufgrund seiner rasanten Fahrweise verlor der Fahrer mehrfach die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mit einem am Straßenrand stehenden Verkehrszeichen kollidierte und dieses erheblich beschädigte. Auch auf der Strecke befindliche Baustellen mit entsprechenden Straßensperrungen hielten den Fahrer nicht von der Weiterfahrt ab. Zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer stellte die Polizei zwischenzeitlich die Verfolgung ein, nahm aber weitere Ermittlungen an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters auf und konnte den in Betracht kommenden Fahrer im Laufe des Vormittags ermitteln. Im Laufe dieser Ermittlungen wurde dessen Führerschein sichergestellt. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Trunkenheit im Straßenverkehr, des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Darüber hinaus wird gegen ihn wegen des beschädigten Verkehrszeichens wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Allein bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden an dem Verkehrszeichen und dem Pkw in Höhe von 15.000 Euro.

2. Hohe Verluste durch falsche Gewinnversprechen, Königstein, angezeigt am Donnerstag, 23.11.2023

(da)Durch geschickte Manipulationen und überzogene Gewinnversprechen hat ein Mann aus Königstein über 25.000 Euro verloren. Betrüger hatten den Königsteiner per WhatsApp angeschrieben und sich als Experten für Kryptowährungen ausgegeben. Mit diesem Wissen wolle man ihm nun helfen, ebenfalls an viel Geld zu kommen. Dazu installierte der Angeschriebene verschiedene Apps auf seinem Smartphone und tätigte nach Anweisung der vermeintlichen Anlageexperten diverse Überweisungen, die ihm angeblich erste Gewinne einbrachten. Jedoch handelte es sich bei den "Experten" nicht um seriöse Anlageberater, sondern um Betrüger, die mittels entsprechender Software und Überredungskunst an das Geld der Betroffenen gelangen wollen. Die Gewinne sind in der Regel rein fiktiv und werden auch niemals an die investierenden Personen ausgezahlt. Im weiteren Verlauf wurde der Geschädigte dazu verleitet, immer größere Summen zu überweisen. Zudem wurde er durch vermeintliche Fehlermeldungen aufgefordert, bestimmte Überweisungen wiederholt zu tätigen. Letztlich führten die vermeintlichen Investitionen in Kryptowährungen nicht zu einem Geldsegen, sondern zu einem finanziellen Schaden von über 25.000 Euro.

3. Betrug auf Online-Verkaufsportal,

Usingen, Mittwoch, 22.11.2023

(da)Betrüger haben es nach wie vor auf Ihre Bankdaten abgesehen. Immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen sich die Betrüger Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Usingen. Dort hatte eine 45-jährige Frau Kleidungsstücke auf einer Verkaufsplattform zum Kauf angeboten. Daraufhin meldeten sich die Betrüger und täuschten Interesse vor. Die Vorgehensweise ist mittlerweile auf vielen Portalen identisch. Die vermeintlichen Interessenten schicken dem Verkäufer eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link wird man aufgefordert, die Daten des Online-Banking-Kontos einzugeben, damit das Geld für die angebotenen Artikel scheinbar schnell überwiesen werden kann. Tatsächlich handelt es sich aber um eine gefälschte, täuschend echt aussehende so genannte "Phishing"-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Werden Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online-Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So geschehen in Usingen. Hier versuchten die Betrüger knapp 2.000 Euro vom Konto der Betrogenen abzuheben. Dies konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen der Betroffenen und ihrer Hausbank verhindert werden.

Die Polizei rät an dieser Stelle ausdrücklich, niemals Zugangsdaten oder Kreditkartendaten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale.

4. Fenster einer Schule beschädigt,

Oberursel, Im Portugall, Freitag, 20.10.2023, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 23.11.2023, 10:00 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die Fensterscheiben einer Schule in Oberursel beschädigt. Zwischen vergangenem Freitag und diesem Donnerstag bewarfen die Vandalen die Außenfassade der Schule in der Straße "Im Portugall" mit Murmeln. Dabei gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von über 2.000 Euro. Wer für die Sachbeschädigung in Frage kommt, ist bislang unklar. Aus diesem Grund bittet die Polizeistation Oberursel um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 melden.

5. Baustellendiebstahl in Königstein,

Königstein, Graf-Stolberg-Straße, Mittwoch, 22.11.2023, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 23.11.2023, 08:00 Uhr

(da)Von einer Baustelle in Königstein haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag diverse Werkzeuge gestohlen. Die Täter gelangten vermutlich im Schutze der Nacht unberechtigt auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Graf-Stolberg-Straße. Dort erbeuteten sie diverse Werkzeuge sowie weiteres Baustellenmaterial im Wert von rund 2.000 Euro. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Werkzeuge aus Garage entwendet,

Oberursel, Im Stockborn, Mittwoch, 22.11.2023, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 23.11.2023, 15:00 Uhr

(da) In Oberursel sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag Werkzeugdiebe in eine Garage eingebrochen. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Diebe in die verschlossene Garage in der Straße "Im Stockborn". Im Inneren nahmen sie diverse Werkzeuge sowie einen Staubsauger an sich, bevor sie mit ihrer Beute die Flucht ergriffen. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Kind bei Alleinunfall schwer verletzt, Usingen, Neutorstraße, Donnerstag, 23.11.2023, 14:00 Uhr

(da)Bei einem Alleinunfall in Usingen ist am Donnerstag ein Junge schwer verletzt worden. Der Elfjährige war gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Neutorstraße unterwegs. Nach ersten Ermittlungen blieb er mit dem Rad an der Bordsteinkante hängen, stürzte und verletzte sich schwer. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Das Kind wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

8. Kind stößt mit Pkw zusammen,

Bad Homburg, Am Heuchelbach/Dietigheimer Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 17:00 Uhr

(da)Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Donnerstagnachmittag in Bad Homburg ein Kind leicht verletzt worden. Gegen 17 Uhr befuhr ein Pkw die Straße "Am Heuchelbach" in Richtung Dietigheimer Straße. An der Einmündung zu ebendieser Straße musste der Pkw verkehrsbedingt anhalten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Dietigheimer Straße. An der Einmündung übersah das Mädchen den Pkw und stieß mit diesem zusammen. Sowohl am Pkw als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Das Mädchen wurde leichtverletzt zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

9. Ausparkunfall mit zwei Leichtverletzten, Bad Homburg, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 23.11.2023, 17:00 Uhr

(da)Ein Fehler beim Ausparken führte am Donnerstagnachmittag in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem beide Beteiligten ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Gegen 17:00 Uhr parkte eine 57-jährige Frau ihren Pkw aus einer Parklücke in der Wiesbadener Straße aus. Dabei übersah sie eine Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg lief. Die Pkw-Fahrerin touchierte die Fußgängerin, sodass diese stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Vor Ort mussten beide Beteiligten medizinisch versorgt werden, da die Pkw-Fahrerin durch das Geschehen einen Schock erlitt.

10. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Gemarkung Glashütten, Landesstraße 3025, Höhe Glaskopf

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben wird.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell