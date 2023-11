PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Weitere Einbrüche in Kindertagesstätten +++ Falsche Wasserwerker schlagen zwei Mal zu +++ Terrassentür eingetreten und eingebrochen +++ Hochwertige Fahrräder aus Keller gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Weitere Einbrüche in Kindertagesstätten, Oberursel, Kleine Schmieh / Geschwister-Scholl-Straße, Freitag, 17.11.2023 - Montag, 20.11.2023

(fh)Am vergangenen Wochenende wurde in zwei weitere Kindertagesstätten im Hochtaunuskreis eingebrochen. Die Verantwortlichen der Kitas aus der Geschwister-Scholl-Straße und der Straße "Kleine Schmieh" in Oberursel meldeten der Polizei im Laufe des Montags, dass jeweils in ihre Einrichtung eingebrochen worden war. In beiden Fällen hebelten die Täter Zugangstüren auf, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. In den beiden Grippen wurden in der Folge weitere Türen und Fenster aufgehebelt. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten unbemerkt. Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der von den Unbekannten verursachte Sachschaden geht in die Tausende.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zu den Einbrüchen unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

2. Falsche Wasserwerker schlagen zwei Mal zu, Bad Homburg, Gartenfeldstraße / Kaiser-Fridrich-Promenade, Dienstag, 21.11.2023, 09:50 Uhr bis 10:00 Uhr & 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Als Wasserwerker getarnte Trickdiebe haben am Dienstagvormittag gleich zwei Seniorinnen aus Bad Homburg bestohlen. Mutmaßlich dieselben Täter gingen in beiden Fällen exakt nach demselben Prinzip vor. Zunächst suchte ein Mann zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr die Wohnung einer 74-Jährigen in der Gartenfeldstraße auf. An der Tür gab sich der Unbekannte als Wasserwerker aus, der dringend nach einer angeblich undichten Wasserleitung im Bad sehen müsse. Die Dame, welche zuvor keinen Handwerker bestellt oder einen Auftrag erteilt hatte, lies den Mann in ihre Wohnung und hielt sich anschließend mit ihm im Badezimmer auf. Während er vorgab, nach den Leitungen zu schauen, schlüpfte sein Komplize unbemerkt in die Wohnung, entwendete Schmuck aus dem Schlafzimmer und verließ diese wieder. Auch der vermeintliche Handwerker entfernte sich kurz darauf aus der Wohnung. Nur eine Stunde später wurde dann die nächste Dame aus Bad Homburg mit derselben Masche hinters Licht geführt. Diesmal lies eine 85-Jährige aus der Kaiser-Friedrich-Promenade den getarnten Täter in ihre Wohnung. Nach rund einer Stunde fehlte ebenfalls Schmuck aus ihren vier Wänden. Die Personenbeschreibungen des Diebes, welcher Kontakt mit den Damen aufnahm, decken sich. Es soll sich um einen 35 bis 45 Jahre alten, kräftigen und etwa 175 cm bis 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte ein "südländisches Erscheinungsbild". Er trug eine dunkelblaue Jacke und eine dunkle Hose. Eine der Geschädigten gab an, dass er beige Handschuhe trug.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, denen der beschriebene Mann, ggf. in Begleitung einer weiteren Person, am Dienstagmorgen in Bad Homburg rund um die beiden Straße aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu melden.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. - Sie haben das Hausrecht für ihre Wohnung/Haus und bestimmen somit, wer hereinkommen darf. - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Personen vor der Tür stehen. - Vereinbaren Sie mit den Personen einen späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei dem Unternehmen an und lassen Sie sich den Auftrag bestätigen. Suchen Sie die Telefonnummer des Unternehmens selbst heraus. - Lassen Sie Handwerker und Ableser nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn diese von der Hausverwaltung oder der Firma angekündigt worden sind. - Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei unter dem Notruf 110!

3. Terrassentür eingetreten und eingebrochen, Königstein-Mammolshain, Am Wacholderberg, Samstag, 18.11.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 21.11.2023, 14:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstag bis Dienstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Königstein-Mammolshain eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge suchten die Täter das Grundstück in der Straße "Am Wacholderberg" auf, um im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür aufzutreten. Nachdem die Tür dem gewaltsamen Akt nicht standhalten konnte, betraten die Einbrecher das Wohnhaus und durchsuchten mehrere Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf ihrer Flucht kletterten sie über die Mauer des Grundstücks und entkamen in unbekannte Richtung. An der Terrassentür entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Hochwertige Fahrräder aus Keller gestohlen, Usingen, Ostpreußenstraße, Donnerstag, 16.11.2023, 21:30 Uhr bis Montag, 20.11.2023, 20:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag und Montag haben Unbekannte einen Kellerraum in Usingen aufgebrochen und daraus zwei Elektrofahrräder gestohlen. Am Montagabend stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße fest, dass sein Kellerabteil gewaltsam geöffnet und aus dem Raum zwei Pedelecs der Marken "Bulls" und "Riese & Müller" im Gesamtwert von etwa 5.500 Euro gestohlen worden waren. Die beiden Räder befanden sich am Donnerstagabend noch an Ort und Stelle. Wie und wann die Täter das Mehrfamilienhaus betreten hatten, ist bislang unbekannt.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell