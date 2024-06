Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sexuelle Belästigung - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Gera. Am Freitag, dem 3. Mai 2024, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine 14-jährige Jugendliche an der Straßenbahnhaltestelle am Friedrich-Naumann-Platz. Zu der jungen Frau gesellte sich ein erwachsener Mann, welcher wie folgt beschrieben werden kann:

Europäischer Phänotyp Schlanke Figur Kleiner als 1,70 m

Anfang bis Mitte 50 Jahre alt Gräulicher 3 Tage Bart Augenringe Rötliche Weste aus Jeansstoff Weißes T-Shirt Dunkelblaue Jogginghose Rotbraune Mütze Rotbrauner Rucksack, Marke unbekannt Kein Dialekt oder Akzent

Der Mann verwickelte das Mädchen in ein Gespräch und berührte sie anschließend ungewollt in unsittlicher Art und Weise. Kurz nach der Tat stieg der Täter in eine Straßenbahn, welche in Richtung Heinrichsstraße fuhr. Wer kann Hinweise zu den bislang unbekannten Täter tätigen? Die Kripo Gera (0365 8234 1465) hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 01149001/2024 nach Zeugen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell