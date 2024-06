Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Gößnitz: Der 66-jährige Anwohner eines Hauses in der Alexander-Puschkin-Straße meldete am gestrigen Tag (04.06.2024) die Beschädigung zweier Fensterscheiben am Haus. An den Scheiben selbst konnten Löcher festgestellt werden, welche eventuell durch Stahlkugeln aus einem Luftgewehr verursacht wurden. Nach vorliegenden Informationen wurden die Scheiben, in Abwesenheit der Bewohner, am 03.06.2024, zwischen 08:00 Uhr und 21:00 Uhr beschädigt. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land, unter Angabe der Bezugsnummer 0143683/2024 in Verbindung zu setzen.

