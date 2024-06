LPI-G: Heckscheibe und Motorhaube beschmiert

Gera (ots) - Gera. In der Nacht von Montag auf Dienstag (03.-04.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem PKW, welcher zur Tatzeit in der Prof.-Simmel-Str. abgestellt war, ein Portemonnaie und mehrere Schlüssel. Wie es dem Täter gelang, in das Fahrzeug einzudringen, ist Gegenstand der Ermittlung. Zeugenhinweise nimmt die Geraer Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0142870/2024 entgegen. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr