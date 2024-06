Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Exhibitionistische Handlung

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 31-jährige Frau meldete sich gestern Abend (04.06.2024) kurz vor 20:00 Uhr bei der Altenburger Polizei und bat diese um Hilfe. Die Dame selbst befand sich in der Thümmelstraße in Altenburg und bemerkte dort einen Mann, welcher sich entblößte und sein Geschlechtsteil offenkundig zeigt. Die alarmierten Polizeibeamten trafen schließlich den 53-jährigen, polizeibekannten Herrn vor Ort an. Mittlerweile hatte er sich wieder bedeckt. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte jedoch einen Wert von über 3,6 Promille an. Aufgrund seines Verhaltens leiteten die Beamten ein entsprechendes Verfahren ein. (RK)

