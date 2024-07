Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (774) Jugendlicher beraubt Kind - Haftantrag

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Am Samstagnachmittag (20.07.2024) beraubte ein 15-Jähriger ein 13-jähriges Kind unter Vorhalt eines Messers in Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land). Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den jugendlichen Tatverdächtigen.

Ein 13-jähriger Junge befand sich gegen 17:00 Uhr am Bahnsteig des Bahnhofs Lauf an der Pegnitz. Dort sprach ihn ein zunächst unbekannter Jugendlicher an und bat um Geld. Als der 13-Jährige der Bitte nicht entsprach, zog der Jugendliche ein Messer, bedrohte sein Gegenüber damit und raubte schließlich eine geringe Menge Bargeld. Danach flüchtete der Jugendliche zunächst.

Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz konnte den 15-jährigen Tatverdächtigen kurze zeit später unweit des Tatorts festnehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 15-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Raubs.

Da der 15-Jährige bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte strafrechtlich in Erscheinung trat, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Jugendlichen.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell