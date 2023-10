Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raubdelikt auf Hildesheimer Marienfriedhof

HILDESHEIM - (jpm) Am heutigen Montag (09.10.2023) wurde bei der Polizei Hildesheim ein Raub angezeigt, der sich bereits in der Nacht zu Samstag, 07.10.2023, gegen 03:00 Uhr in der Parkanlage Marienfriedhof ereignet haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen sei dort ein 23-Jähriger aus Hildesheim von zwei jüngeren Männern angesprochen und zur Herausgabe seiner Umhängetasche aufgefordert worden. Als der 23-Jährige dies verweigert habe, sei ihm von einem der Männer ins Gesicht geschlagen worden. Der andere habe anschließend einen zweistelligen Geldbetrag aus der Umhängetasche entwendet. Danach sollen sich die beiden Männer in Richtung Ohlendorfer Brücke entfernt haben.

Die Täter sollen 18 bis 19 Jahre alt und zwischen 180 cm und 190 cm groß sein. Beide sollen schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungen dauern an. Ein Zusammenhang zur einem Raubdelikt, zu dem es am 07.10.2023, gegen 05:00 Uhr, auf der Ohlendorfer Brücke kam, wird geprüft.

Pressemeldung hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5620218

