POL-HI: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Hildesheim (ots) - ALFELD (msc) - Am 06.10.2023 gegen 20:00 Uhr stellt ein 86-jähriger Alfelder sein schwarzes Elektrofahrrad in der Leinstraße Ecke Südwall mit einem Schloss gesichert ab. Als er gegen 23:00 Uhr zurückkehrt, stellt er fest, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, die Polizei Alfeld unter 05181/80730 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 ...

