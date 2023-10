POL-HI: Fahrraddiebstahl Alfeld

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Am Samstag, 07.10.2023, gegen 11.40 Uhr, melden mehrere Zeugen unabhängig voneinander der Polizei über Notruf, dass ein weißer Transporter die BAB 7 in Richtung Norden in Schlangenlinien befahre. Die Zeugen folgen dem Transporter, welcher die Autobahn an der Anschlussstelle Hildesheim verlässt und im dortigen Kurvenbereich die ...

mehr