Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter raubt Alkoholika

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Vogelwoogstraße zu einem Raubdelikt, bei dem der unbekannte Täter eine Flasche Wodka mitnahm und eine Verkäuferin leicht verletzte. Der circa 50-Jährige steckte sich das Glasbehältnis zunächst in seinen Rucksack. Dabei wurde er von der Mitarbeiterin beobachtet. Als der Mann den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Flasche zu bezahlen, wurde er von der Angerstellten auf die Sache angesprochen. Ohne sich aufhalten zu lassen, schlug der Verdächtige nach der Frau und flüchtete. Er rannte in Richtung Feuerbachstraße davon. Nach Zeugenangaben dürfte der Täter etwa 50 Jahre alt sein. Er sei um die 1,80 Meter groß und hatte einen Bart. Bei der Tatausführung habe er eine weiß/beige-farbene Baseball-Mütze, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose getragen. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Wer hat den Verdächtigen gesehen? Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Polizei Kaiserslautern.

