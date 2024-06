POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autoreifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch in die Räume eines religiösen Kulturvereins in der Karlsruher Gerwigstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Unbekannten zwischen Dienstagabend, 23:30 Uhr und dem frühen Mittwochmorgen, 04:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu den ...

mehr