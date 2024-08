Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (11.08.2024, gegen 17 Uhr) stießen ein Auto und ein Fahrrad in der Kurve vom Ostringplatz zum Ostring frontal zusammen. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 22-jährige Autofahrer in der Kurve zu weit links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 49-Jährigen kam. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt.

