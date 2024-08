POL-PPRP: Straßenverkehrsgefährdung endet mit Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am Abend des 11.08.2024, kam es um 22:50h in Ludwigshafen in der Saarlandstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter VW Golf befuhr die Saarlandstraße in Richtung Mundenheim. Bei der Einmündung der Stifterstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A7, ...

mehr