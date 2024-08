POL-PPRP: Toter aus Binsfeldsee geborgen - Nachtragsmeldung

Ludwigshafen-Oppau (ots) - Vom 09. auf den 10.08.2024 kam es zwischen 16:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Rheinstraße und in der Weiherhofstraße zu je einem Einbruch in einen PKW. Bei einem Fahrzeug gelangten die Täter über das Herunterdrücken einer Fensterscheibe, bei dem anderen Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise, in das Fahrzeuginnere. Aus beiden Fahrzeugen wurden Gegenstände im Gesamtwert von ca. 1000 Euro entwendet. Für Zeugenhinweise wenden sie sich bitte an die ...

