POL-PPRP: Verkehrsgefährdung im Bereich Maudach

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 09.08.2024, zwischen 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr, kam es im Ortsteil Maudach zu einer Straßenverkehrsgefährdung von einer bislang unbekannten Person. Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die Speyerer Straße in Richtung Maudach, wobei ihm der Tatverdächtige in einem Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit entgegenkam. Danach wendete der Tatverdächtige, folgte dem Geschädigten und schloss mehrfach so nah auf den PKW des Geschädigten auf, sodass dieser das Kennzeichen des Tatverdächtigen nicht mehr ablesen konnte. Der Tatverdächtige forderte den Verkehrsteilnehmer daraufhin auf, anzuhalten, zudem bedrohte er den Verkehrsteilnehmer verbal. Im Bereich der Johannes-Essig-Straße fuhr der Tatverdächtige mit seinem PKW absichtlich auf das Heck des PKW des Verkehrsteilnehmers auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem PKW von der Bergstraße in Richtung Hindenburgstraße. Der Tatverdächtige wird als männlich, ca. 30-35 Jahre alt, stämmig / trainiert, Glatze, Kinnbart und gebräunt beschrieben. Bei dem Fahrzeug des Tatverdächtigen soll es sich um ein schwarzes Cabrio der Marke Mercedes, Sportwagen handeln.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen unter Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

