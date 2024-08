POL-PPRP: Bedrohung am Amtsgericht

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Am Donnerstagabend (08.08.2024), gegen 22:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Lkw in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal in Brand. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Haben Sie etwas in der Carl-Benz-Straße in Frankenthal beobachtet? Dann ...

mehr