POL-PPRP: Auto flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Freitag (09.08.2024), gegen 1:30 Uhr, brannte in der Parkanlage am Alwin-Mittasch-Platz (angrenzend zur Leuschner Straße) ein Mülleimer. Auch in einem in der Nähe befindlichen Grünabfallcontainer rauchte der Inhalt. Die Feuerwehr löschte beide Behältnisse. Der Mülleimer wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Gegen 3:30 Uhr werden der ...

