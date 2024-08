Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kontrollen in der nördlichen Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (08.08.2024), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, führten Polizeikräfte gemeinsam mit dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) und der Abteilung ruhender Verkehr der Stadt Ludwigshafen Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der polizeilichen Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Bei den durchgeführten Verkehrs- und Personenkontrollen erfassen die Polizeikräfte jeweils eine Anzeige wegen einer Trunkenheitsfahrt, wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Cannabis, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Außerdem fertigten sie zwölf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Gurtverstößen und sechs wegen verbotener Handynutzung am Steuer.

