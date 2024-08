Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere brennende Mülleimer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Freitag (09.08.2024), gegen 1:30 Uhr, brannte in der Parkanlage am Alwin-Mittasch-Platz (angrenzend zur Leuschner Straße) ein Mülleimer. Auch in einem in der Nähe befindlichen Grünabfallcontainer rauchte der Inhalt. Die Feuerwehr löschte beide Behältnisse. Der Mülleimer wurde durch das Feuer beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Gegen 3:30 Uhr werden der Polizei weitere brennende Mülltonnen an der Friedenskirche (Schoppenhauer Straße) gemeldet. Die Feuerwehr löschte die brennenden Tonnen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

Aufgrund der örtlichen Nähe könnten die Brände in Zusammenhang stehen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung.

Haben Sie etwas Verdächtiges am Alwin-Mittasch-Platz oder an der Friedenskirche beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

