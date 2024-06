Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Altenhagen gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Adolfstraße im Stadtteil Altenhagen ereignete sich am Dienstag (04.06.) zwischen 11 Uhr und 17.50 Uhr ein Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein 46-Jähriger verständigte die Polizei, nachdem er feststellte, dass seine Wohnungstür aufgebrochen worden war. Nach derzeitigem Stand wurden zwei Festplatten und Geld aus einer Spardose entwendet. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf Tatverdächtige geben? (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell