POL-HA: Einbruch in Wohnung: Hochwertiges Feuerzeug und Bargeld entwendet

Hagen-Boele (ots) - Am Montag (03.06.) kam es gegen 9.25 Uhr in der Poststraße in Hagen-Boele zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stieß eine 58-Jährige mit ihrem Opel im Kreuzungsbereich Pappelstraße/Poststraße mit dem 60-jährigen Mofa-Fahrer zusammen. Die Hagenerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie den Mofafahrer zwar wahrgenommen habe. ...

