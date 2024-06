POL-HA: Drei Firmenfahrzeuge in Wehringhausen aufgebrochen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Am Samstag (01.06.) erhielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.45 Uhr einen Einsatz in der Bahnhofstraße. Zwei Männer hatten sich vor einem Kiosk gegenseitig mit Flaschen beworfen. Bei dem Zwischenfall beschädigten sie die Frontscheibe eines Fahrzeugs. Die Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte. Zeugen konnten angeben, dass ein Mann in einen Bus gestiegen war. ...

mehr