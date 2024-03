POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.03.2024) einen 49-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Leuschnerstraße an Fahrzeugen Reifen zerstochen zu haben. Ein 41-jähriger Zeuge beobachtete gegen 21.45 Uhr einen Mann, der an insgesamt acht Fahrzeugen die rechten Vorder- oder Hinterreifen zerstach. Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand zwischen den Hausnummern 40 bis 50 ...

