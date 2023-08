Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (959) Klimaaktivisten setzen Protestaktionen fort - Fahrbahn am Plärrer blockiert

Nürnberg (ots)

Bereits im Laufe des gestrigen Donnerstags (17.08.2023) war es in den Stadtgebieten von Nürnberg und Fürth durch Klimaaktivisten wiederholt zu Blockadeaktionen im Straßenverkehr gekommen (siehe Meldungen 949, 953 und 955). Nachdem Aktivisten zunächst auch am Freitagvormittag (18.08.2023) in Stein (Lkrs. Fürth) eine solche Protestaktion durchgeführt hatten (siehe Meldung 958), blockierten am frühen Nachmittag mehrere Personen die Fahrbahn am Plärrer.

Fünf Klimaaktivisten betraten gegen 14:30 Uhr die Fahrbahn des Plärrers im Bereich der Einmündung zur Rothenburger Straße und blockierten auf diese Weise den Fahrzeugverkehr. Das Polizeipräsidium Mittelfranken stufte auch diese Protestaktion als nicht angezeigte Versammlung ein. Nach entsprechender Ankündigung räumten Einsatzkräfte die Fahrbahn, die nach kurzer Zeit wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Die fünf Personen, die sich während ihres Protests nicht auf der Fahrbahn festgeklebt hatten, werden von der Kriminalpolizei Nürnberg wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Erstellt durch: Michael Konrad

