POL-MFR: (957) Unwetter über Mittelfranken - Bilanz der Polizei

Nürnberg (ots) - In drei Fällen gelang es unbekannten Trickbetrügern im Nürnberger Norden innerhalb weniger Stunden Schmuck und Bargeld in Wert von über 10.000 Euro zu erbeuten. Die Polizei warnt vor dieser Begehungsweise. Betrüger an der Haustür haben zumeist das Ziel, in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck oder anderen Wertsachen ...

