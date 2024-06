Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung, offener Haftbefehl und Widerstand

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Samstag (01.06.) erhielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.45 Uhr einen Einsatz in der Bahnhofstraße. Zwei Männer hatten sich vor einem Kiosk gegenseitig mit Flaschen beworfen. Bei dem Zwischenfall beschädigten sie die Frontscheibe eines Fahrzeugs. Die Täter entfernten sich vor dem Eintreffen der ersten Polizeikräfte. Zeugen konnten angeben, dass ein Mann in einen Bus gestiegen war. Polizisten konnten die Person im weiteren Verlauf ausfindig machen. Der 19-Jährige zeigte sich bereits im Bus aggressiv. Erst nach wiederholter und bestimmter Aufforderung kam er der Anordnung nach, den Bus zu verlassen. Eine Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass der Mann einen offenen Haftbefehl hatte. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest. Der Hagener versuchte fortlaufend mit der Streifenwagenbesatzung zu diskutieren - er zeigte sich unkooperativ und wollte sich gegen das Anlegen von Handschellen wehren. Er riss sich aus dem Griff der Beamten los und schlug um sich. Dabie traf er eine Polizistin im Gesicht. Der Mann konnte zunächst flüchten, wurde durch die Einsatzkräfte jedoch zu Boden gebracht. Er versuchte sich weiter zu wehren, musste zum Streifenwagen getragen werden, konnte jedoch mit Hilfe weiterer Beamten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,4 Promille. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief ebenfalls positiv auf unterschiedliche Substanzen. Der Mann wurde einer Jugendarrestanstalt zugeführt. Der 19-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs, Widerstand sowie Körperverletzung verantworten. (arn)

