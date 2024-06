POL-HA: Zeugen nach schwerem Raub gesucht

Hagen-Altenhagen (ots) - Nach einer Auseinandersetzung nahmen Polizisten am Sonntag (02.06.) einen Mann aus Dortmund in der Wittekindstraße in Gewahrsam. Der 43-Jährige hielt sich gegen 4.15 Uhr in einer Gaststätte auf. Hier geriet er mit anderen Gästen in einen Streit. Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Als er jedoch auf die Straße trat, lieferte er sich erneut ein ...

