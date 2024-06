Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Streit in Gaststätte in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung nahmen Polizisten am Sonntag (02.06.) einen Mann aus Dortmund in der Wittekindstraße in Gewahrsam. Der 43-Jährige hielt sich gegen 4.15 Uhr in einer Gaststätte auf. Hier geriet er mit anderen Gästen in einen Streit. Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam. Als er jedoch auf die Straße trat, lieferte er sich erneut ein lautstarkes und aggressives Wortgefecht mit den anwesenden Gästen. Eine körperliche Auseinandersetzung stand unmittelbar bevor, sodass die Beamten die Parteien erneut trennen mussten. Der erheblich alkoholisierte 43-Jährige zeigte sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Er musste zur Verhinderung von Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen werden. Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, setzte er sich zur Wehr. Er versuchte sich immer wieder zu befreien und schrie lautstark. Er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,9 Promille. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (arn)

